В Петербурге по трупному запаху нашли тело без вести пропавшей женщины

Тело петербурженки нашли в квартире по трупному запаху Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закончились поиски без вести пропавшей женщины, тело которой было обнаружено по трупному запаху. Во вторник днем, 9 февраля 2021 года, в полицию обратилась 61-летняя пенсионерка, которая рассказала, что длительное время не может связаться со своей подругой.

- Пенсионерка уточнила, что на телефонные звонки 56-летняя женщина не отвечает, а из ее квартиры дома на Долгоозерной доносится неприятный запах, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, пенсионерка, не единственная, кто искал женщину. Еще 5 февраля ее объявили в федеральный розыск, как без вести пропавшую.

Дверь в указанную квартиру, откуда доносился трупный запах, была заперта, поэтому правоохранителям потребовалась помощь МЧС. После вскрытия, в квартире было обнаружено тело ее хозяйки с небольшими гнилостными изменениями.

Видимых следов насильственной смерти на теле не было. Труп направлен в морг для установления причины смерти.