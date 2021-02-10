Бывшего замглавы петербургского УФСИН приговорили к 11 годам за взятку в 710 млн рублей при строительстве "Крестов-2"

Бывший замдиректора регионального управления ФСИН Сергей Мойсеенко получил 11 лет лишения свободы за взятку в 710 млн рублей / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В среду, 10 февраля 2021 года, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Мойсеенко, проходящего по громкому делу, связанному со строительством СИЗО "Кресты-2". Сегодня на заседании бывшего заместителя главы городского УФСИН признали виновным в получении крупной взятки - более 710 миллионов рублей.

- Мойсеенко получил взятку от двух бизнесменов-подрядчиков, Хамхокова и Кудрина, в общей сумме 710 753 770 рублей чтобы создавать благоприятные условий работы АО "ГСК" и ООО "Петроинвест" при строительстве СИЗО "Кресты-2", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сам Мойсеенко вину не признал и отказался от дачи показаний. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Отметим, что еще в августе его приговорили к 15 годам колонии за подстрекательство к убийству куратора строительства крупнейшего СИЗО в Европе "Кресты" Николая Чернова, который был расстрелян в марте 2017 года и скончался в больнице.

В совокупности Мойсеенко получил 18 лет колонии строгого режима, а также был лишен звания полковника внутренней службы.