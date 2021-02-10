Депутат: вытрезвители в Петербурге будут платные и как хостелы

Современные вытрезвители должны отличаться от тех, что имели дурную славу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок рассказал, какими по его мнению должны быть городские вытрезвители и сколько должны стоить их услуги. О том, что вытрезвители возвращаются, стало известно после принятия поправок в закон «Об основах организации охраны здоровья граждан» в первом чтении.

- Придется ли пьяным платить? Скорее всего, да. Но эта плата не должна быть высокой. Вместе с этим в вытрезвителях должен быть и определенный сервис: люди должны понимать, за что они платят. Как по мне, такие заведения должны быть чем-то похожи на хостелы, где есть все самое минимально необходимое, - отметил парламентарий.

Что касается формата работы, то это будет государственно-частное партнерство. То есть коммерческая история.

Определять степень опьянения и будущую судьбу пациента, как предполагается, будут врачи скорой помощи. Если человеку нужна госпитализация, то он поедет в больницу. Если он хулиганит - в полицию. А если просто спит пьяный на улице, то вытрезвитель как раз для него.