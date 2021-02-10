Следком начал обыски в организациях похоронного бизнеса в Петербурге

В Петербурге проходят обыски в структурах похоронного бизнеса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге сотрудники следственного комитета в среду, 10 февраля 2021 года, начали обыски в организациях похоронного бизнеса в рамках дела о присвоении и растрате денег. Ранее силовики возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего сотрудника одной из компаний ритуальных услуг, а также его пособников, которые еще не установлены.

- Согласно следствию, подозреваемый вместе с пособниками разработал план, чтобы украсть деньги похоронного бюро. В 2020 году соучастники, используя свое служебное положение, получали от заказчиков деньги за оказание ритуальных услуг, однако на счет компании деньги не вносили, или вносили лишь частично, - сообщили в комитете.

В настоящее время следственно-оперативной группой проводится более 10 обысков с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.