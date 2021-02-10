Под Петербургом мужчина жестоко изнасиловал и убил женщину

Житель Гатчинского района 10 лет назад жестоко изнасиловал и убил женщину. Сейчас он попался на новом изнасиловании. Фото: ГУ СК РФ по ЛО

Следователи управления СК России по Ленобласти раскрыл преступление, совершенное 10 лет назад в поселке Коммунар Гатчинского района. Тогда была изнасилована и убита одна женщина. Нашли преступника только сейчас, когда расследовалось современное дело о нападении и изнасиловании. Жертве удалось выжить и сообщить о произошедшем в полицию.

- В начале декабря 2010 года в городе Коммунар Ленинградской области обвиняемый напал на женщину, подверг ее сексуальному насилию с особой жестокостью, а затем убил, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Подозреваемым в обоих преступлениях оказался 48-летний житель Гатчинского района. Сейчас по делу назначены все необходимые экспертизы. По статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью» и «Убийство» мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.