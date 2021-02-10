Петербургская полиция обнаружила новые случаи изнасилования 11-летнего мальчика подростком

Полиция возбудила еще одного уголовное дело об изнасиловании мальчика 15-летним подростком в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ходе расследования полиция Санкт-Петербурга установила новые эпизоды изнасилования 11-летнего мальчика 15-летним подростком. Уголовное дело по одному из случаев было возбуждено еще 22 января 2021 года. В тот день в полицию обратился 38-летний отец пострадавшего ребенка.

- Мужчина рассказал полиции, что его 11-летний сын подвергался сексуальному насилию с ноября 2020 года по 11 января 2021 года. В ходе расследования была установлена причастность к этому 15-летнего подростка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Позже полицейские выяснили, что мальчик не раз переживал надругательства. Но новому случаю было возбуждено еще одно уголовного дело в отношении 15-летнего подростка.

На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом. Мера пресечения не изменялась.