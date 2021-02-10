Поиски пропавшей 13-летней школьницы завершены в Ленинградской области

Петербургские полицейские нашли пропавшую в Ленобласти школьницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поиски 13-летней школьницы из поселка Назия Кировского района Ленобласти завершены. Девочку из благополучной семьи, о пропаже которой днем 9 февраля в полицию заявляла ее мама. По словам женщины, ее дочка утром во вторник ушла в школу и с тех пор не возвращалась.

- В полицию поступило сообщение от женщины 1973 года рождения о том, что пропал ребенок. Ушла в школу и не вернулась. Телефон не отвечает, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Мать особенно беспокоило, что раньше е дочь никуда не уходила и никогда вот так бесследно не исчезала.

Тут же вечером были оповещены все наряды полиции. Родные также обратились в поисковой отряд «Лиза Алерт». Сотни людей искали девочку, однако найти ее удалось только днем 10 февраля.

Как оказалось, юная «Джульетта», сказав, что идет в школу, отправилась в Петербург к другу, у которого и провела ночь. Пропавшую заметили сотрудники полиции в районе Московского вокзала. Сейчас обстоятельства ЧП проверяются. С девочкой все в порядке, но ей предстоит тяжелый разговор с родителями.