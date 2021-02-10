Двух человек спасли из горящей квартиры в Кронштадте

Спасатели эвакуировали двух человек из пожара в Кронштадте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Кронштадт, что входит в состав Санкт-Петербурга, произошел пожар. В 16:45 часов в среду, 10 февраля 2021 года, на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном доме номер 25 на улице Карла Либкнехта. Спасатели немедленно выехали по указанному адресу.

- Прибыв на место спасатели увидели, что горит двухкомнатная квартира, расположенная на последнем этаже дома. Когда сотрудники МЧС приехали, пламя не успело сильно разыграться, огонь поглотил всего 5 "квадратов" обстановки в одной из комнат, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Из горящей квартиры были спасены два человека. О состоянии здоровья эвакуированных ничего не сообщается. Сейчас их осматривают медики.

Причина возгорания еще не установлена. На данный момент спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Напомним, что утром мощный пожар уничтожил производственный цех со складом древесины на Выборгском шоссе.