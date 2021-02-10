Количество угонов машин в Петербурге снизилось на 40% в 2020 году

Количество угонов автомобилей в Петербурге в 2020 году снизилось более чем на 40% Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувший 2020 год в Санкт-Петербурге более чем на 40 процентов сократилось количество угонов автомобилей. Об этом в среду, 10 февраля 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов во время встречи с начальником главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти Романом Плугиным.

- В 2020 году по целому ряду показателей борьбы с преступностью в Петербурге отмечалась хорошая динамика. Более чем на 5% меньше стало преступлений в общественных местах. На 10% уменьшилась уличная преступность. На 30% сократилось количество квартирных краж, - сообщили в Смольном.

Отметим, что в 2020 году из городского бюджета было перечислено 454 миллионов рублей. В 2021 году на эти цели будет выделено порядка 700 миллионов рублей. По словам губернатора, эти деньги тратятся на ремонт помещений и закупку техники для полиции.