Депутатам Санкт-Петербурга перед выборами запретили выступать «не по теме»

Цель обновленного регламента – не допустить «раскачивания лодки» оппозицией. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Любопытную, в преддверии выборов, инициативу внес с голоса на заседании ЗакСа Санкт-Петербурга депутат Сергей Соловьев. Поправкой в регламент заседаний он предложил фактически отдать право дирижировать порядком их проведения партии парламентского большинства (сейчас она включает 35 из 49 депутатов). Решением большинства изменение было поддержано и немедленно внедрено в практику.

Особый режим будет действовать в течение года перед каждыми выборами в ЗакС. Так, с сегодня, чтобы любая фракция могла взять дополнительный перерыв (их используют для выхода на трибуну), необходимо одобрение большинства. Кроме того, фракция численностью менее 12 депутатов (то есть пять фракций из шести) не сможет внести в повестку дополнительно больше одного законопроекта.

Ключевое новшество в том, что теперь любого депутата можно лишить слова до конца заседания, если с его начала председатель успел вынести ему два предупреждения и если это решение поддержали хотя бы семеро парламентариев. На предупреждения депутат может нарваться, в том числе, за выступление «не по теме» и за критику власти и высших должностных лиц.

Цель обновленного регламента – не допустить «раскачивания лодки» оппозицией в свете текущих политических событий в стране. Обсуждая инициативу, оппозиция «в последний раз выступила» с трибуны Большого зала Мариинского дворца и назвала такие новшества противоречием демократии, политической цензурой и буржуазным экстремизмом.

Следующие выборы в Законодательное собрание Петербурга пройдут 19 сентября 2021 года.