Сотрудники ДПС задержали мужчину, раскидавшего свертки с наркотиками по дороге в Петербурге

Полиция в Петербурге задержала мужчину с 25 свертками наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС задержали мужчину, который при виде полицейских пытался сбросить несколько свертков с наркотиками. Около 11 часов утра в среду, 10 февраля 2021 года, у дома 114 на проспекте Стачек инспекторы заметили подозрительную иномарку "Мазда 3" и остановили ее для проверки документов у водителя.

- За рулем машины, которая принадлежит 31-летней женщине-бизнесмену, находился ее 35-летний безработный муж, на пассажирском - его приятель-одногодка из Ульяновска. Увидев полицейских, друг семьи выбежал из авто, но тут же был задержан, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

При задержании мужчина выбросил на проезжую часть 17 свертков из изоленты, предположительно, с наркотическим средством синтетического происхождения. В машине также было обнаружено два шприца, три мотка изоленты и блокнот с записями.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там при досмотре у него нашли еще пять свертков. Все вещество отправлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.