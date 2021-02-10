Депутата Ленобласти поймали за рулем иномарки с поддельными дипломатическими номерами

Депутата Ленобласти поймали за рулем авто с поддельными дипномерами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с поддельными дипломатическими номерами. Случай произошел 10 февраля 2021 года в Тосно. За рулем Mercedes G-Class депутат муниципального образования Федоровского городского поселения Тосненского района области Родион Ким.

- Номера проверили, и выяснилось, что они – фальшивка. Точнее, эти номерные знаки диппредставительства числятся как архивные. Да и с Mercedes оказалось не все гладко. Киму он не принадлежит, правом пользования ТС с данными номерами мундеп не обладает, но регулярно им пользуется, - пишут "Невские новости".

Чем закончилась проверка автомобиля, издание не уточняет.

Родион Ильич Ким родился в 1956 году в Узбекистане. Ранее он занимал пост главы Федоровского городского поселения. На данный момент на этой должности находится его сын Олег Родионович Ким.