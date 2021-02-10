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Общество

В ЗакСе Петербурга раскрыли уровень зарплат депутатов

Со слов председателя парламента, оклады сотрудников не превышают 100 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Спикер Заксобрания Петербурга назвал зарплаты депутатов

Спикер Заксобрания Петербурга назвал зарплаты депутатов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров назвал суммы зарплат, которые получают местные депутаты. Об этом парламентарий рассказал в среду, 10 февраля 2021 года, во время заседания. Ранее актриса, звезда "Улицы разбитых фонарей" и депутат Анастасия Мельникова заявила в эфире ТВ о том, что ее депутатский оклад составляет 60 тысяч рублей.

- Безусловно, никакого лукавства в ее (Мельниковой, прим.ред.) словах не было. Она назвала оклад, а дальше идут надбавки за выслугу лет, за службу и так далее, - пояснил Макаров.

Председатель ЗакСа добавил, что в Петербурге никто из депутатов не получает оклад больше 100 тысяч рублей.

- По бухгалтерии у Мельниковой зарплата со всеми набавками около 130 тысяч, - отметил Макаров и добавил, - Хочу сказать, тот кто хочет получать миллионы, в депутаты не идите.