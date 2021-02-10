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Петербургский завод оштрафовали на 100 тысяч рублей за сжигание опасных отходов

На невыносимую вонь со стороны предприятия жаловались жители Красногвардейского района
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Завод из Красногвардейского района оштрафовали за сжигание ДСП и загрязнение воздуха. Фото: комитет по природопользованию СПб

Завод из Красногвардейского района оштрафовали за сжигание ДСП и загрязнение воздуха. Фото: комитет по природопользованию СПб

Завод из Красногвардейского района Санкт-Петербурга оштрафовали на 100 тысяч рублей за сжигание отходов 4 и 5 классов опасности. На загрязнение воздуха и невыносимый запах гари пожаловались местные жители. Делом занялась прокуратура и комитет по природопользованию. Опасения горожан подтвердились – в котельной завода нашли массу нарушений.

Рабочих завода поймали с поличным. Фото: комитет по природопользованию СПб

Рабочих завода поймали с поличным. Фото: комитет по природопользованию СПб

- Сотрудники предприятия сжигали там обрезки древесно-стружечных плит, которые состоят из опилок древесины, пропитанной связующими формальдегидными смолами. Кроме этого в котельной уничтожали пленки полиэтилена. Согласно закону, сжигание отходов запрещено вне специальных установок, - комментируют в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

Добавим, что при рассмотрении административного дела гендиректор предприятия признал вину. Он пообещал, что больше такого не повториться и установил в котельной камеры видеонаблюдения.

ЧП