СПбГУ разобрал экспозицию о востоковеде Валиди и снял табличку об ученом после «экстремистского» скандала

В СПбГУ убрали оставшиеся вещи, связанные с личностью востоковеда Валиди. Фото: vk.com/02region02

В СПбГУ решили убрать все оставшиеся вещи, связанные с именем востоковеда Ахмет-Заки Валиди. Напомним, ранее с территории университета демонтировали бюст ученому по требованию прокуратуры. В скульптуре усмотрели признаки экстремизма после жалоб активистов. Историка подозревают в симпатиях фашистам, когда он работал в Германии.

- Табличку «Центр тюркских исследований имени А.-З. Валиди», которого юридически в университете никогда не существовало, сняли со стены. Экспозицию об ученом А.-З. Валиди, находившуюся в учебной аудитории, разобрали. В СПбГУ поступили несколько обращений от общественных организаций и граждан. Оценки разные, порой прямо противоположные, - говорится в отчете последнего ректорского совещания в вузе.

Добавим, что все вещи, связанны с Валиди, все же не уничтожили, а отправили на хранение.