Часть «Сапсанов», курсирующих между Петербургом и Москвой, отменят в апреле

ОЖД предупредил об изменении графика движения "Сапсанов" между Петербургом и Москвой в апреле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько «Сапсанов», которые курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой, вынужденно отменят в апреле 2021 года. Причина этому – ремонтные работы, направленные на модернизацию ж/д инфраструктуры на перегоне «Клин – Решетниково» Октябрьской железной дороги. Речь идет о скоростных поездах с 12 по 28 апреля.

- Отменяются следующие поезда «Сапсан»: №761 Санкт-Петербург – Москва 17,18,24 и 25 апреля; №762 Москва – Санкт-Петербург 17,18,24 и 25 апреля; №763 Санкт-Петербург – Москва 17,18,24 и 25 апреля; №764 Москва – Санкт-Петербург 17,18,24 и 25 апреля; №765 Санкт-Петербург – Москва с 12 по 28 апреля; №766 Москва – Санкт-Петербург с 12 по 28 апреля, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Помимо этого скорректируется график движения еще пары десятков «Сапсанов» - каких именно и когда, можно узнать по ссылке на сайте ОЖД. Добавим, что ремонт повлияет и на курсирование «Невского экспресса».