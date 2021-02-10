Пропавшую 11-летнюю девочку разыскивают в Санкт-Петербурге

11-летняя девочка пропала в Санкт-Петербурге вечером 10 февраля 2021 года. Фото: lizaalert.org

Поздним вечером 10 февраля в Санкт-Петербурге разыскивают пропавшую 11-летнюю девочку. Елена Грошева вышла на прогулку, но так и не вернулась домой. Напуганные родственники решили не медлить и обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт». Волонтеры оперативно создали ориентировку и уже патрулируют город, собравшись на улице Зины Портновой.

Ориентировка на девочку. Фото: lizaalert.org

- Приметы девочки следующие: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы черные, серые глаза. Была одета в розово-фиолетовую куртку, голубые джинсы, темно-синие ботинки, а также шапку со вставками белого и серого. Нужна помощь добровольцев! – сообщается в группе «Лиза Алерт» во «Вконтакте».

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребенка, просьба срочно позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Волонтеры просят брать с собой фонари, ориентировки, средства индивидуальной защиты и одеваться не только для городской погоды, но и быть готовым к поискам в лесу. Вся информация о сборе доступна по ссылке.