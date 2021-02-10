Еще 63 тысячи доз вакцины от коронавируса привезли в Санкт-Петербург

Дополнительные 63 тысячи доз вакцины привезли в Санкт-Петербург 10 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург поступила очередная крупная партия вакцины от коронавируса. На этот раз, 10 февраля 2021 года, в город привезли еще 62,9 тысячи доз отечественной прививки «Спутник V». Совсем скоро ее распределят по медпунктам, где можно сделать вакцину. К слову, таковых в Северной столице уже 111. Вскоре число пунктов вырастет до 146, как обещают в Смольном по итогам новых соглашений с Минздравом РФ.

- Первую прививку от коронавируса сделали больше 126 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 27 тысяч человек. Остаток вакцины в поликлиниках составляет 88 329 доз. За сутки сделано более 11,5 тысяч инъекций, - сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Добавим, что вскоре в Петербурге могут опять смягчить ограничения по коронавирусу – Смольный анонсировал открытие фуд-кортов в торговых центрах.