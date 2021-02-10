Смольный снял часть ограничений по коронавирусу с 12 февраля в Санкт-Петербурге

С 12 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге снимают еще часть ограничений по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга смягчили некоторые ограничения по коронавирусу с 12 февраля 2021 года. Перво-наперво, в торговых центрах наконец-то откроются фуд-корты и фуд-плейсы, что ранее одобрил Роспотребнадзор. Однако владельцам общепита разрешат работать лишь при наполняемости зала в 50% и при соблюдении стандарта безопасности по COVID-19.

Дали волю и аттракционам, расположенным внутри зданий, но с условиями, схожими с фуд-кортами. В кинотеатрах, цирках, театрах и на концертах одобрили заполняемость зала до 75%. А на торжественную церемонию бракосочетания допускаются уже 30 человек. Но и это не все.

- Разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга, но за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек. Помимо этого заработает развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общественного питания при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов, - добавляют в пресс-службе Смольного.

Кроме этого на экскурсиях разрешат собираться в группы до 20 человек. Повезло и болельщикам – стадионы можно заполнять до 75%, но только если на арене, не больше 25 тысяч человек. Масочный режим все еще остается.