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Общество

С 12 февраля в Петербурге впервые за пандемию откроется весь общепит

Смольный разрешил открыться даже фуд-кортам и фуд-плейсам в торговых центрах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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С 12 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге откроются все предприятия общепита.

С 12 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге откроются все предприятия общепита.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 12 февраля разрешили открыться всем предприятиям общественного питания. В «отстающих», напомним, были только фуд-корты и фуд-плейсы. Им как раз позволили возобновить работу благодаря новому постановлению Смольного. Власти приняли решение совместно с Роспотребнадзором, но катализатором этого послужило недавнее обращение объединения рестораторов с просьбой о помощи малому бизнесу. Владельцы общепита заверили, что будут строго соблюдать меры безопасности по коронавирусу.

- Сложившийся диалог между бизнес-сообществом и городскими властями является залогом добросовестного выполнения взаимных обязательств. Ответственное отношение к соблюдению мер эпидемической безопасности будет способствовать снижению количества заболеваний и скорейшему восстановлению экономики города, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что «Комсомолка» подробно написала обо всех снятых ограничениях в отдельном материале.

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