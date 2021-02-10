Завершены поиски 11-летней девочки, пропавшей в Санкт-Петербурге

Поисковики нашли живой пропавшую 11-летнюю девочку в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Спасатели завершили поиски 11-летней Елены Грошевой, пропавшей в Санкт-Петербурге 10 февраля 2021 года. Напомним, девочку бросились искать не только правоохранительные органы, но и множество волонтеров отряда «Лиза Алерт». Школьница вышла днем на прогулку, но к вечеру так и не вернулась, ее родственники прилично напугались и решили трубить во все службы. И, вероятно, не зря, к 22:00 ребенка все-таки нашли.

К счастью, девочка жива. Однако ввиду этических правил в региональном отделении «Лиза Алерт» не разглашают конфиденциальную информацию о произошедшем.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь! – коротко сообщили поисковики около 22:00 в комментариях под ориентировкой девочки.

Добавим, что ранее в Петербурге разыскивали 9-летнего мальчика, который выбежал из дома на мороз в одних домашних тапочках.