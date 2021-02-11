Петербуржец отделался условным наказанием за удар ножом в спину брата

Суд наказал условным сроком петербуржца, напавшего с ножом на родного брата. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд назначил условное наказание петербуржцу, который вонзил кухонный нож прямиком в спину родного брата. Родственник остался жив, но получил тяжелые травмы. Конфликту предшествовало громкое застолье на кухне, в которой принимала участие сожительница одного из братьев. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу, а полиция оперативно возбудила уголовное дело.

- Конфликт между братьями произошел на почве бытовой ссоры, в ходе которой и был нанесен удар ножом. После этого сожительница вызвала скорую помощь. Нападавший вину признал, ранее его судили. Он принес потерпевшему извинения, тот их, в свою очередь, принял, - пишет «Мойка78» со ссылкой на петербургскую пресс-службу судов.

В итоге горе-брату дали 1 год лишения свободы условно с однолетним испытательным сроком. А грозило ему, на минуточку, до 10 лет колонии.