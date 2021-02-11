Оружейный арсенал с гранатами нашли в квартире умершего пенсионера в Санкт-Петербурге

Немецкие гранаты, оружие и порох обнаружили в квартире умершего петербургского пенсионера. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В квартире умершего пенсионера в Санкт-Петербурге обнаружили немецкие гранаты вместе с ружьем и порохом. Родственники дедушки, проживавшего в квартире дома на Дачном проспекте, оказались, мягко говоря, удивлены находкам и поспешили вызвать на место специалистов-взрывотехников. На звонок оперативно отреагировали сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии.

На ружье у пенсионера имелась лицензия, а вот с гранатами все не так просто. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

- Обследовав найденный арсенал, специалисты-взрывотехники установили, что в квартире хранились пять немецких ручных гранат М39, так называемая «ручная граната-яйцо» времен Великой Отечественной войны. В условиях полной безопасности боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Что касается обнаруженного ружья, то оно оказалось охотничьим. «ИЖ-12» 16-го калибра пока что изъяли для временного хранения. К слову, у пенсионера была лицензия на ружье.