Педагога одной из петербургских школ подозревают в домогательствах к юной ученице

Скандал разгорелся в одной из школ Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Педагога одной из петербургских школ подозревают в сексуальных домогательствах к своей ученице. В крупном городском сообществе во «Вконтакте» анонимный автор, под предлогом страха раскрытия личности, выложил видеозапись, на которой отчетливо видно, как взрослый мужчина силой притягивает к себе девочку, а потом целует ее прямиком в губы.

- Хотелось бы, чтобы эта история обрела огласку, - пишет неизвестный.

Школьница при этом старается всячески избежать контакта и показывает всем видом, что не хочет обниматься. Мужчина не успокаивается, улыбается и что-то шепчет девочке, а та боится взглянуть на него и опускает голову вниз. Судя по всему, уединившуюся пару снимали скрытой камерой.

В комментариях учителя опознали, даже сравнили его фотографию с официального сайта учреждения с лицом, которое видно на видеозаписи. «Комсомолка» проводит свое расследование, но на момент ночной публикации пока не готова дать подтверждения слов анонима.