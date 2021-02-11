Погода в Санкт-Петербурге: 11 февраля 2021 года будет морозным и без осадков

«Комсомолка» узнала погоду в Санкт-Петербурге на 11 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала погоду в Санкт-Петербурге на четверг, 11 февраля 2021 года. Потепления можно точно не ждать – ночью температура воздуха опустится до минус 19 градусов. Днем будет все еще морозно, пусть и не столь сильно – до минус 13. Кроме этого синоптики предупреждают о гололедице.

- 11 февраля будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит от -17 до -19 градусов по Цельсию, а днем от -11 до -13. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщают специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Если вы уже устали от морозов, то обнадеживающих новостей у «КП» нет – главный синоптик Северной столицы рассказал нам, что эта неделя точно будет холодной, а уже дальше можно говорить о небольшом потеплении. Впрочем, до настоящей весны еще далеко.