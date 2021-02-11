Смольный разрешил работу всех заведений общепита в Санкт-Петербурге

Закрытые с ноября фуд-корты вновь могут работать. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 12 февраля в Санкт-Петербурге смогут работать все без исключения предприятия общественного питания. Речь идет не столько о кафе и ресторанах, которые и так функционировали, а о фуд-кортах и фуд-плейсах в торговых комплексах, которые были закрыты с ноября.

- Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Ранее от объединения «Рестоград» на имя губернатора было направлено обращение с просьбой «разрешить работу всех без исключения предприятий общественного питания», - сообщает пресс-служба Смольного.

Решение об открытии заведений общепита было согласовано местным управлением Роспотребнадзора. Пообещали выполнять все санитарные нормы и предписания и сами рестораторы. Правда, пока фуд-корты и фуд-плейсы в ТЦ будут работать с загрузкой в 50%.

Кроме того, с 12 февраля увеличивается заполняемость залов театров и кино до 75%,а также вводятся другие послабления карантинных мер.