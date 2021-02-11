Три трамвайных маршрута сокращены из-за коммунальной аварии на проспекте Обуховской обороны

Три трамвайных маршрута ходят по измененным трассам из-за коммунальной аварии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авария на теплосетях изменила движение трех маршрутов трамвая в Невском районе города. ЧП произошло на проспекте Обуховской обороны ранним утром 11 февраля. О неприятной ситуации предупреждает пресс-служба «Горэлектротранса».

- С 05:54 снято движение трамваев №№ 24, 27, 39 из-за аварии на сетях коммуникации по пр. Обуховской Обороны у Куракиной дачи, - говорится в сообщении.

Сейчас трамвай № 24 следует от Рыбацкого до конечной станции «Трамвайный парк № 7» и от Перекупного переулка по своему маршруту до Володарского моста и далее по ул. Дыбенко до к/с «Оккервиль».

№ 27 идет от Рыбацкого до конечной станции «Трамвайный парк № 7» и от к/с «Оккервиль» до завода Ломоносова.

Маршрут № 39: от станции метро «Новочеркасская» до к/с «Оккервиль» и дальше по ул. Дыбенко до ст. метро «Ломоносовская», далее от ст. метро «Ломоносовская» по своему маршруту через Володарский мост до станции метро «Новочеркасская».