130 миллионов рублей потратили на закупку соли для посыпки дорог в Петербурге

Соль портит обувь и разъедает кузова машин, но отказываться от нее пока не собираются. Фото: Олег ЗОЛОТО

Соль, которой посыпают дороги и тротуары Петербурга, так ненавистная горожанам из-за того, что она портит обувь. обошлась городскому бюджету в 130 миллионов рублей. Именно на такую сумму был закуплен минерал на зиму 2020/2021 годов.

- Каждый зимний сезон в Петербурге закупают порядка 100 тыс. тонн соли. Как показывает практика, эта цифра колеблется в зависимости от погодных условий. В прошлом году снега практически не было, поэтому соль даже осталась про запас. Однако потратиться на новые поставки снова пришлось: согласно данным портала госзакупок, для зимнего сезона 2020/2021 закупили соли на 131 539 139 рублей, - пишет «Мойка 78».

Закупками занимался Комитет по благоустройству, а получили соль подведомственные комитету дорожные предприятия города.

Несмотря на то, что в скандинавских странах давно используется для посыпки улиц гранитная крошка, в Петербурге такой эксперимент проводился лишь в центре города. Пока отказываться от соли власти города не собираются. Соль выходит дешевле.