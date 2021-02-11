Число обследований на коронавирус в Петербурге выросло до 25 тысяч в сутки

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25124 человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург постепенно возвращается к нормальной жизни, которая была до пандемии. В городе постепенно отменяют ограничения на фоне падения заражаемости. Накануне в Северной столице заболели порядка 1,1 тысячи человек. Также, по данным Смольного на четверг, 11 февраля 2021 года, еще более 25 тысяч горожан были обследованы на наличие инфекции.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25124 человека. Обработано 5436 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города на Неве.

С 12 февраля в Петербурге снова откроются фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах, которые были закрыты с 9 ноября. Также увеличится число разрешенных зрителей в театрах и кинотеатрах. Однако ношение масок в общественных местах останется обязательным.