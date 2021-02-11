Движение по Лиговскому проспекту ограничат на месяц с 14 февраля

Четыре улицы перекроют для движения в Петербурге с 13 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга с 13 февраля 2021 года ждут новые ограничения в городе. Государственная административно-техническая инспекция рассказала о планах перекрытия улиц для прокладки инженерных сетей, водопровода и других работ. Так, в течение месяца частично будет ограничено движение по Лиговскому проспекту.

- С 14 февраля по 13 марта в связи с производством работ по прокладке водопроводной сети ограничивается движение транспорта по Лиговскому проспекту от Цветочной улицы до Барклаевской улицы, - рассказали в ГАТИ.

Также на месяц с 13 февраля по 10 марта придется объезжать участок по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка.

На восемь месяцев с 16 февраля по 10 октября перекроют улицу Коли Томчака от Ломаной улицы до Заставской улицы. На том участке появятся пешеходные галереи.

И ненадолго специалисты перекроют Прожекторную улицу от Константиновского проспекта до Морского проспекта. С 13 по 27 февраля там будут прокладывать электрокабель.