Еще 1,1 тысяча человек заболели и 61 умерли от коронавируса в Петербурге на 11 февраля 2021 года

Последние данные о коронавирусе в Петербурге на 11 февраля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге стабилизировалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Последнюю неделю ежедневный прирост числа зараженных находится в пределах 1,1-1,5 тысяч человек. Так, по данным оперативного штаба на четверг, 11 февраля 2021 года, в городе заболели еще 1127 петербуржцев.

- Также за последние сутки в Петербурге умерли от коронавируса 61 человек, выздоровели 3333 пациентов, - уточнили в штабе по COVID-19.

Всего за время пандемии в городе на Неве по официальным данным коронавирусом заразились 349 740 человек, из них 260 037 выздоровели и 10 298 скончались.

В Петербурге все больше больниц возвращается к обычной работе и освобождает койки, которые были перепрофилированы под пациентов с коронавирусом, так как в них больше нет нужды. Однако появилась другая нехватка - в городе нужно больше мест в медучреждениях для реабилитации пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме. Эту проблему отметили в комитете по здравоохранению.