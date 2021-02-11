В Мурино девушка в нижнем белье упала с высоты и пробила крышу припаркованной машины

В Мурино девушка погибла при падении с высоты. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Всеволожского района Ленобласти разбирается в очередной смертельном эпизоде, произошедшем в городе Мурино. Вечером 10 февраля на Воронцовском бульваре прохожие услышали звук удара, а потом обнаружили тело молодой женщины, которая лежала на крыше припаркованного у дома «Фольксвагена».

- На Воронцовском бульваре, 17 девушка выпала из окна дома прямо на машину. Предположительно с 13 этажа. Обстоятельства смерти выясняются, - пишут местные жители в паблике «Типичное Девяткино/Мурино» Вконтакте.

Упавшая смяла крышу иномарки и пробила лобовое стекло, головой и телом оказавшись в салоне. Наружу торчали только ноги. Смерть молодой женщины наступила мгновенно. По словам очевидцев, жертва трагического инцидента была одета только в нижнее белье и носки.

Напомним, что утром 10 февраля в Мурино задержали 64-летнего пенсионера, который убил и расчленил местную 37-летнюю жительницу, с которой выпивал у себя дома.