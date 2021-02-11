СК начал проверку в отношении петербургского учителя, пристававшего к школьнице

В школе Приморского района идет проверка из-за приставаний учителя к восьмикласснице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу начало проверку в отношении учителя одной из школ Приморского района, которого одна из школьниц обвинила в приставаниях. В качестве доказательства восьмиклассница показала видео, снятое подругой, как педагог пытается ее поцеловать. Ролик попал в соцсети и о ситуации написали многие городские СМИ.

- Следственными органами проводится доследственная проверка по факту размещения 11 февраля 2021 года в ряде СМИ сведений о возможном совершении преступлений сексуального характера в отношении школьниц учителем учебного заведения, расположенного в Приморском районе, - сообщает пресс-служба Следкома.

По словам родителей детей, учащихся в той же школе, девочка уже жаловалась на приставания преподавателя ОБЖ, но ей не поверили. Для доказательств пришлось показать сделанную тайно запись.

Инцидентом занимаются и чиновники городского комитета по образованию и сотрудники профильного отдела администрации Приморского района.