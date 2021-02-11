Лже-продавцов защитных масок задержали в Петербурге

Полиция Петербурга ликвидировала интернет-магазины, имитировавшие продажу средств индивидуальной защиты Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга вышла на мошенников, которые "продавали" средства индивидуальной защиты. В четверг, 11 февраля 2021 года, стало известно, что несколько человек летом 2020 года создали около 10 сайтов интернет-магазинов, получали заказы, оплату, но после исчезали, так и не отгрузив обещанный товар.

- Для привлечения "клиентов" мошенники использовали в интернете агрессивную рекламу, предлагая востребованный во время пандемии товар. Клиентов они вводили в заблуждение, принимали у них полную или частичную оплату, в среднем по 50-100 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Членами банды мошенников оказались пять мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет. Возглавлял их 37-летний житель Великого Новгорода, остальные жили в Петербурге. Они находили людей, на которых регистрировали фиктивные компании, а после деньги переводили на карты двоих участников, которые и обналичивали средства.

Уголовные дела возбуждены по 15 известным случаям. Полиция полагает, что на счету злоумышленников может быть как минимум еще 20 подобных эпизодов на сумму не менее 400 тысяч рублей.