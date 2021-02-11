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Лже-продавцов защитных масок задержали в Петербурге

Мошенники создали несколько сайтов по "оптовой продаже" защитных средств, но после получения оплаты исчезали
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга ликвидировала интернет-магазины, имитировавшие продажу средств индивидуальной защиты

Полиция Петербурга ликвидировала интернет-магазины, имитировавшие продажу средств индивидуальной защиты

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга вышла на мошенников, которые "продавали" средства индивидуальной защиты. В четверг, 11 февраля 2021 года, стало известно, что несколько человек летом 2020 года создали около 10 сайтов интернет-магазинов, получали заказы, оплату, но после исчезали, так и не отгрузив обещанный товар.

- Для привлечения "клиентов" мошенники использовали в интернете агрессивную рекламу, предлагая востребованный во время пандемии товар. Клиентов они вводили в заблуждение, принимали у них полную или частичную оплату, в среднем по 50-100 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Членами банды мошенников оказались пять мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет. Возглавлял их 37-летний житель Великого Новгорода, остальные жили в Петербурге. Они находили людей, на которых регистрировали фиктивные компании, а после деньги переводили на карты двоих участников, которые и обналичивали средства.

Уголовные дела возбуждены по 15 известным случаям. Полиция полагает, что на счету злоумышленников может быть как минимум еще 20 подобных эпизодов на сумму не менее 400 тысяч рублей.

Криминал