700 человек эвакуировали из-за пожара в школе на Хасанской улице в Петербурге

В школе на Хасанской улице горел актовый зал. Фото: vk.com/spb_today

700 человек из числа учеников и персонала школы №151 Красногвардейского района были эвакуированы из-за пожара, возникшего утром 11 февраля. Огонь возник в актовом учебного заведения.

- Учеников 151-ой школы эвакуировали из-за задымления. Четыре пожарные бригады и скорые прибыли на место, - пишут очевидцы в соцсетях.

Почти сразу же поступила и официальная информация от Главного управления МЧС России по Петербургу.

В 11:16 поступил вызов по адресу: Хасанская, дом 14, корпус 2.Школа №151. Горение в актовом зале на первом этаже. Эвакуировано 700 детей и 45 человек персонала, - сообщает МЧС.

Площадь возгорания составила всего пять квадратных метров. Пожар ликвидировали всего за 11 минут, тем не менее, старшеклассников сразу отпустили по домам, а младшие классы были размещены в соседнем детском саду. Погибших и пострадавших нет.