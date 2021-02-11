Женщину с параноидальной шизофренией разыскивают в Ленобласти

В Ленобласти разыскивают без вести пропавшую женщину с психиатрическим заболеванием Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области разыскивают без вести пропавшую 38-летнюю женщину, страдающую параноидальной шизофренией. Вечером во вторник, 10 февраля 2021 года, в полицию обратился 62-летний отец женщины, житель города Кириши. Пенсионер рассказал, что в конце января его дочь была направлена в психиатрическую больницу и пропала.

- Мужчина пояснил, что проживает в квартире вместе с дочерью. С 2012 года она страдает психическим заболеванием и состоит на учете у психиатра, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

29 января 2021 года женщину направили в Ульяновскую психиатрическую больницу, однако о том, добралась она до врачей или нет, отец не знает. На связь женщина не выходит.

Пропавшая невысокого роста около 164 сантиметров, полная, глаза серые, волосы светло-русые, носит очки. Также на животе у нее есть татуировка, а из-за перелома ноги - хромает при ходьбе.