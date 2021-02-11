Оштрафованный за скандирование лозунгов инвалид по слуху смог подать жалобу в суд

Инвалид, получивший штраф за якобы участие в митинге, обжаловал решение суда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский инвалид смог подать жалобу на решение Колпинского районного суда, который оштрафовал его за участие в несанкционированной акции протеста. В протоколе говорилось, что плохослышащий мужчина якобы выкрикивал различные лозунги. Ситуация вызвала вопросы у журналистов, которые обратились к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и тот посоветовал обжаловать наказание.

- В этом конкретном случае, конечно, есть смысл просто оспорить это решение суда, подать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли, - отметил тогда Песков.

И петербуржец, вместе со своим адвокатом отправились в суд, где их жалобу приняли.

- Ввиду отсутствия сурдопереводчика мой клиент не мог самостоятельно и полноценно пользоваться своими правами <…> очевидно, что ему не разъяснялись права и обязанности задержанного лица - отметил адвокат организации «Апология протеста» Сергей Локтев.

Решения суда по жалобе на 5-тысячный штраф пока нет.