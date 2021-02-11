Рэперу Славе КПСС скостили наказание с недели ареста до одних суток

Славе КПСС снизили срок ареста до одного дня и сегодня должны выпустить на свободу. Фото: СОЦСЕТИ

Городской суд Санкт-Петербурга снизил наказание Вячеславу Машнову. Он же рэпер Слава КПСС, он же Гнойный. Накануне Куйбышевкий районный суд дал Славе неделю административного ареста за мелкое хулиганство во время несанкционированной протестной акции 2 февраля.

- Те слова, которые говорил мой подзащитный, он не являются нецензурными, а соответственно мы просим прекратить дело за отсутствием самого факту административного правонарушения, - заявил адвокат рэпера.

Судья, однако, лишь частично прислушался к доводам защитника и оставил протокол о хулиганстве в силе, но наказание уменьшил.

- Срок наказания снижен до 1 суток, - отмечает пресс-служба судов.

Напомним, что в протоколе было написано следующее: «выкрикивал выражения, содержащие названия половых органов, грубо выражался нецензурной бранью <...> пренебрегал интересами общества, игнорировал правила приличия и благопристойности». Все это Гнойный делал, прогуливаясь по Невскому проспекту.