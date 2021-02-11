Студенту из Ленобласти грозит 10 лет тюрьмы за секс с 13-летней девочкой

Парню из Ленобласти грозит тюрьма за секс с малолеткой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студенту техникума Кировского района Ленинградской области грозит от трех до десяти лет тюрьмы за секс с 13-летней девочкой. Во вторник, 9 февраля 2021 года, в полицию обратилась 38-летняя мать школьницы, которая узнала о взрослых отношениях своей дочери с молодым человеком, и заявила о преступлении.

- Со слов женщины 19-летний парень приглашал ее дочь к себе в гости в поселок Синявино-2, где вступал с ней в половую связь. Эти встречи продолжались с 15 августа по 15 сентября 2020 года, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Материалы дела были переданы следственному комитету, который начал проверку и возбудил уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ.

Также самого парня задержали и после дачи показаний отпустили под подписку о невыезде. На данный момент расследование продолжается.