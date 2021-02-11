Мигрант застрял в Петербурге из-за коронавируса и грозил устроить взрыв

Мигрант с коронавирусом угрожал устроить взрыв, если его не отпустят на родину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта с коронавирусом, который угрожал устроить взрыв. В среду, 10 февраля 2021 года, на номер экстренной службы 112 поступил звонок от 41-летнего приезжего из Узбекистана. Мужчина кричал и был зол на то, что из-за болезни ему не вернуться на родину. Вместо того, чтобы переждать карантин, он решил применить угрозы и шантаж.

- По телефону мужчина сообщил, что у него обнаружен коронавирус и он не может выехать на родину, Поэтому он стал угрожать - если его не выпустят, от взорвет всю страну и всех убьет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Информация о звонке была передана в МВД. Сначала полицейские проверили квартиру, где зарегистрирован мужчина, но там его не оказалось. Позже его задержали в у дома 112 по Октябрьской набережной в Петербурге.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Возвращение задержанного на родину может отложиться на несколько лет.