Таллинское шоссе встало в «мертвую» пробку из-за неудачного ДТП на Лиговском путепроводе

Таллинское шоссе встало из-за неудачного ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Мелкое ДТП стало причиной больших проблем для водителей, решивших проехать по Лиговскому путепроводу. Конструкция, которая ждет расширения, практически полностью лишилась движения в сторону выезда из города. А все благодаря двум водителя, решившим потолкаться на узкой дороге.

- «Мазда» и «Форд» заблокировали съезд с Лиговского путепровода на Таллинском шоссе в сторону «Ленты», - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла около двух часов дня, а результатом стала жесткая, практически «мертвая» пробка в обе стороны - транспорт объезжает машины по встречке и тормозит идущий в Петербург поток.

Стоят участки Таллинского шоссе длиной по километру от и до пересечения с Земской улицей, а также сама Земская в придачу. Пока на место едет ГИБДД, лучше выбрать другой маршрут следования.