В Петербурге снесут гаражи у линий теплотрасс

В Петербурге будут сносить гаражи, стоящие над коммуникациями. Фото: "Теплосеть".

Петербург ждет очередная «гаражная чистка». На этот раз снос грозит тем местам хранения машин, которые находятся в охранной зоне коммуникаций, расположенных под землей. Речь в частности идет о теплотрассах.

- Мониторинг территории выявил несколько десятков гаражей, которые расположены в опасной близости к подземным коммуникациям. Нахождение гаражей в охранной зоне препятствует безопасной эксплуатации теплосетей, создает серьезные помехи при срочном ремонте и плановой реконструкции трубопроводов, в целом снижает надежность теплоснабжения, - сообщает пресс-служба АО «Теплосеть-СПб».

И если по большинству адресов работа по подготовке к демонтажу только идет, то четыре гаража будут снесены в ближайшее время. Это постройки на Бухарестской и Купчинской улицах, Шлиссельбургском проспекте и улице Кораблестроителей.

Всего за 2020 год коммунальщики написали около двух тысяч обращений с требованием освободить землю.