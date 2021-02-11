Петербурженка обвинила мужа в многолетнем насилии своей дочери

Жителя Петербурга задержали по подозрению в многолетнем насилии малолетней падчерицы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга написала заявление в полицию на своего мужа, обвинив его в изнасиловании своей дочери. Женщина, работающая воспитателем в ясельной группе детского сада, обратилась в органы еще 5 февраля. Со слов петербурженки, ее 40-летний супруг около пяти лет насилует ее дочь.

- В заявлении женщина указала, что 3 января ее муж находился в своей машине в ране Шкиперского протока с ее дочерью, которой сейчас 16-лет. Там он вступил с девочкой в половую связь, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также она уточнила, что, предположительно, мужчина использовал девочку для своего удовлетворения с 2015 года, когда той было всего 11 лет.

Мужчину задержали и поместили под стражу. После ряда проверок, проведенных следственным комитетом, было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям о насилии и развращении малолетней.

Ранее задержанный привлекался к ответственности. Так, в 2012 году пьяный мужчина размахивал ножом и угрожал убийством знакомому.