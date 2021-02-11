СК возбудил дело в отношении петербургского учителя, пристававшего к школьнице

Учителю ОБЖ из Приморского района грозит срок за приставания к восьмикласснице. Фото: СОЦСЕТИ

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении преподавателя одной из школ Приморского района, которого обвинила в приставаниях восьмиклассница. В доказательство своей правоты девочка показала видео, снятое ее подругой. Утром 11 февраля Следственный комитет начал проверку, а теперь сообщил о следующем этапе, уголовном.

- По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия) в отношении учителя одного из учебных заведений города, 1959 года рождения, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, учитель ОБЖ неоднократно приставал к 14-летней девочке, обнимал, пытался целовать и трогал за грудь. Сама школьница рассказывала обо все взрослым, но ей поверили не сразу. И лишь после публикации в соцсетях и СМИ, дело дошло до серьезного разбирательства.

Сам 61-летний преподаватель уже написал заявление об увольнении. По делу о развращении ученицы ему грозит до трех лет лишения свободы.