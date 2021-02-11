Петербургского восьмиклассника госпитализировали с сильным отравлением в центре города

Подростка госпитализировали с сильным отравлением лекарствами в центре Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Врачи городской больницы №19 в Санкт-Петербурге спасают 15-летнего подростка, который поступил к ним с тяжелым отравлением. В среду вечером, 10 февраля 2021 года, в полицию поступила телефонограмма из медучреждении о госпитализации школьника. Отмечается, что с момента отравления до того, как ему начали оказывать помощь, прошло около одиннадцати часов.

- Ученика восьмого класса петербургской школы госпитализировали в 16:52 часов из квартиры дома 110 по набережной реки Фонтанки. У 15-летнего мальчика диагностировали острое отравление лекарственными препаратами. Подросток находится в тяжелом состоянии, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как выяснили полицейские, по неизвестным причинам мальчик отравился в 6 часов утра.

Парень живет в неполной семье, с 45-летней мамой. Женщина не работает, семья на учете не состоит. На данный момент полицейские проводят проверку.