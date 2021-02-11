В комздраве опровергли открытие мобильных пунктов вакцинации у метро

Пока что открывать вакцинацию у станций метро в Санкт-Петербурге не планируют.

«Первый» мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге не проработал и дня. Связку из «Скорой помощи» и микроавтобуса в минувшую среду, 10 февраля, заметили у метро «Гражданский проспект». Фото разошлось по соцсетям, но сам пункт буквально через три часа куда-то исчез. Как выяснила «Комсомолка», это был фальстарт.

- Установка мобильного пункта вакцинации была собственной инициативой администрации Калининского района, - разъяснили журналистам издания в городском комитете по здравоохранению. – Поддержки в самом комздраве она не получила. На наш взгляд, это является нерациональным использованием медицинских кадров – за три часа там привилось всего 20 человек.

Пока что ставить пункты вакцинации у станций метро в комитете не планируют. В приоритете сейчас – расширение сети пунктов в поликлиниках, больницах и частных клиниках и организация дополнительных пунктов в торговых центрах. Как уточняют в ведомстве, это позволит обеспечить хорошую проходимость и вакцинировать наибольшее количество желающих.

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