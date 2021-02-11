Дворцовый мост станет красным в честь Китайского Нового года

Дворцовый мост украсят красной подсветкой Фото: Артем КИЛЬКИН

В честь Китайского Нового года Дворцовый мост в Санкт-Петербурге поменяет обычную подсветку на праздничную. С 11 февраля 2021 года переправа засияет красным светом. Изменение подсветки уже стало традицией - фестиваль "Китайский Новый год – Веселый праздник весны" проходит в городе седьмой год подряд.

- Петербургский фестиваль "Китайский Новый год – веселый праздник весны" прочно занял место в календаре городских событий, но его очень ценят и в самом Китае. Он символизирует нашу дружбу и открытость, взаимное доверие и уважение, – отметил губернатор города Александр Беглов.

Сам Китайский Новый год наступает 12 февраля. Однако Дворцовый мост будет носить праздничное убранство вплоть до 22 февраля.

Отметим, что Дворцовый мост часто меняет свою подсветку в связи с праздниками. Так, например, в мае переправа "позеленела" в честь Дня Святого Патрика.