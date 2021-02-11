Детский омбудсмен не получал жалоб от родителей петербургской школьницы, к которой приставал учитель

Детский омбудсмен следит за ситуацией в школе Приморского района, где учитель приставал к ученице. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге не получал жалоб или обращений от родителей школьницы, к которой приставал преподаватель. Но за скандальной ситуацией в аппарате детского омбудсмена внимательно следят.

- Уполномоченный в курсе данной ситуации, насколько нам известно СК по данному факту возбудили проверку. В аппарат уполномоченного обращений от родителей не поступало, - ответили «Невским новостям» в ведомстве Анны Митяниной.

Напомним, что скандал разгорелся вечером 10 февраля, когда в соцсетях появились сообщения о приставаниях учителя ОБЖ к ученице 8 класса одной из школ Приморского района.

Утром 11 февраля Следственный комитет начал проверку, а днем возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия» в отношении 61-летнего мужчины. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сам педагог уже уволился из школы.