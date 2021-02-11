КАД-2 появится вокруг Петербурга

КАД-2 планирую построить по территории Ленобласти к 2035 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна кольцевая магистраль может появиться вокруг Петербурга. Масштабный проект планирует реализовать руководство Ленинградской области при помощи федерального правительства. На полную реализацию потребуется около 15 лет.

- Дорожное и транспортное будущее агломерации Ленобласти и Петербурга сегодня обсудили на координационном совете с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным. Речь про программу комплексного развития транспортнои инфраструктуры на 15 лет, - написал в своем Инстаграме губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

По его словам, за этот срок должны быть созданы 88 участков федеральных, региональных и муниципальных дорог, протяженностью почти 1000 километров. Будет построено 147 новых путепроводов, 41 развязка. два тоннеля. В том числе в составе КАД-2. Магистраль планируется пустить через Гатчину, Колпино и Всеволожск. Трасса пойти дойдет до Рощино, а отдельные хорды дотянутся до Кировску а Сертолово.

Также в планах продление метро в область, Строительство скоростного трамвая до Кудрово, Мурино и Всеволожска, а также создание речного вокзала и водно-трансполртной инфраструктуры.