Замглавы администрации Колпино продлили арест по делу о взятке в полмиллиона рублей

Экс-чиновнику из Петербурга продлили арест по делу о взятке Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 11 февраля 2021 года, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест бывшему заместителю главы администрации Колпино, который обвиняется в получении взятки. Как оказалось, Алексей Жуков стал фигурантом еще трех аналогичных уголовных дел. Сумма взяток не уточняется.

- В ходе рассмотрения ходатайства следствия стало известно, что в отношении Жукова возбуждено еще три уголовных дела по ч.6 ст.290 УК РФ. Жуков вину признает, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, Алексей Жуков был арестован в августе 2020 года. Он обвиняется в том, что пытался "вывести" бюджетные деньги, предложив одному бизнесмену подписать необходимые акты о выполненных работах, чтобы тот потом получил плату от района. За это он попросил 446 тысяч рублей.

Жукову был назначен домашний арест. На суде его защита просила изменить условия и увеличить время прогулок до 4 часов. Суд отказал. Арест продлен до 14 апреля.